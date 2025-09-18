2006, La Nouvelle-Orléans. Ernesto Perez se livre aux autorités après le kidnapping de la fille du gouverneur de Louisiane. Il veut s'entretenir avec Ray Hartmann, fonctionnaire à Washington dans une unité chargée de la lutte contre le crime organisé. C'est le début d'une longue confrontation entre les deux hommes... 2006, La Nouvelle-Orléans. Ernesto Perez se livre aux autorités après le kidnapping de Catherine, fille du gouverneur de Louisiane. Il veut s'entretenir avec Ray Hartmann, fonctionnaire à Washington dans une unité chargée de la lutte contre le crime organisé. A cette condition seulement il permettra aux enquêteurs de retrouver la jeune fille saine et sauve. C'est le début d'une longue confrontation entre les deux hommes... Perez va peu à peu retracer son itinéraire, l'incroyable récit d'une vie de tueur à gages au service de la mafia, un demi-siècle de la face cachée de l'Amérique, de Las Vegas à Chicago, depuis Castro et Kennedy jusqu'à nos jours. Après Seul le silence , R. J. Ellory offre un thriller au suspense exceptionnel, avec en toile de fond l'histoire de la mafia depuis les années 50 jusqu'à nos jours, magnifiquement adapté par Fabrice Colin et Bartolomé Seguí.