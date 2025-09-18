Dans l'intimité de la Bretagne

Cap sur la Bretagne, à la (re)découverte d'un univers multiple et mythique. La Bretagne est une terre tout à la fois légendaire et bien réelle qui n'a jamais cessé d'être elle-même. Elle a sa propre culture, ses langues, ses travailleurs de la mer, ses pardons. Un pays qui se joue du cours ordinaire des choses, où chaque province cultive sa singularité. Le Léon ne ressemble pas au Pays de Dol, ni au Vannetais, à la Cornouaille ou au Trégor. Dans cet ouvrage, loin des clichés, l'auteur nous surprend en dévoilant certaines facettes méconnues des villes et des landes bretonnes. En parfait ambassadeur d'une Bretagne inspirante et enracinée, il révèle par l'image et le texte les merveilles insoupçonnées de cette enclave où le temps s'écoule autrement, mais aussi son coeur véritable. Un voyage amoureux à la rencontre d'un pays vivant, préservé par la force des traditions et la passion des hommes.