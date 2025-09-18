Le grand livre des objets protecteurs

Trèfle à quatre feuilles, oeil d'Horus, main de Fatma, dent de loup, améthyste, rameau de houx, noeuds chinois... Nous attribuons à de nombreux objets le pouvoir d'attirer la chance ou d'écarter le mal. Mais le sens symbolique de ces porte-bonheurs et talismans nous échappe bien souvent. Or, c'est dans le secret de leur signification que se révèle souvent leur efficacité. Illustré de planches de dessins exceptionnels, cet ouvrage vous convie à un passionnant voyage dans un univers de symboles, d'histoires extraordinaires et de conseils issus des sagesses anciennes. Plantes, pierres, animaux, objets... découvrez les pouvoirs d'une soixantaine de porte-bonheurs, amulettes et talismans : – Leur histoire et leur signification. – Leurs usages au fil des siècles. – Les meilleures façons de les utiliser au quotidien. Des conseils détaillés vous permettront également de bien choisir votre objet protecteur, de renforcer son pouvoir et de le purifier, pour profiter pleinement de ses bienfaits et attirer dans votre vie la chance, la santé, l'amour, la réussite et le bonheur.