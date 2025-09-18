Inscription
#Beaux livres

L'hôtel Solvay

Françoise Aubry

ActuaLitté
Un véritable bijou art nouveau inscrit au Patrimoine mondial par l'UNESCO L'hôtel Solvay est unanimement reconnu comme l'oeuvre majeure de l'architecte Victor Horta. L'architecte révolutionnaire, rompant avec les traditions architecturales, repense chaque problème en fonction du progrès technique que ce soit en matière d'utilisation de l'espace, de matériaux, de chauffage, d'aération ou d'éclairage. Du plan au choix des marbres, du mobilier à la lustrerie et aux tapis, tout a été conçu par Horta.

Par Françoise Aubry
Chez Racine Lannoo

|

Auteur

Françoise Aubry

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Art nouveau

L'hôtel Solvay

Françoise Aubry

Paru le 02/10/2025

160 pages

Racine Lannoo

29,95 €

ActuaLitté
9782390253389
© Notice établie par ORB
