Un véritable bijou art nouveau inscrit au Patrimoine mondial par l'UNESCO L'hôtel Solvay est unanimement reconnu comme l'oeuvre majeure de l'architecte Victor Horta. L'architecte révolutionnaire, rompant avec les traditions architecturales, repense chaque problème en fonction du progrès technique que ce soit en matière d'utilisation de l'espace, de matériaux, de chauffage, d'aération ou d'éclairage. Du plan au choix des marbres, du mobilier à la lustrerie et aux tapis, tout a été conçu par Horta.