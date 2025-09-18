Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

De prose et de nuit

Camille Endell, Clara Viarisio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les mots qui sortent de tes lèvres ont un pouvoir... Elève de l'Académie qui forme les meilleurs auteurs du royaume, Calliopé refuse les règles des Muses : dans un monde où la magie tire son essence des mots, elle est trop à l'étroit dans le carcan des formules lisses et versifiées de l'Académie. Rejetée de tous, à l'exception de Phénix, une créature d'ombre - son seul ami et son plus grand secret -, elle est loin de se douter que le prince héritier du royaume, étudiant comme elle à l'Académie, cache lui aussi des vérités inavouables... Mais lorsqu'un Imprimeur dissident sème le chaos dans le royaume avec ses publications et que les mots deviennent brusquement hors de contrôle, Calliopé et le prince se retrouvent au coeur de machinations qui les dépassent. Le temps leur est compté : et si le pouvoir de Calliopé était la clé ? " Une dark academia aussi cosy que prenante, qui ravira les fans de La Passe-Miroir et de Nevernight ! " Adélina Lauruol / @adelina. lauruol

Par Camille Endell, Clara Viarisio
Chez Solleyre

|

Auteur

Camille Endell, Clara Viarisio

Editeur

Solleyre

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De prose et de nuit par Camille Endell, Clara Viarisio

Commenter ce livre

 

De prose et de nuit

Camille Endell

Paru le 18/09/2025

544 pages

Solleyre

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386670046
9782386670046
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.