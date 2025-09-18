Inscription
#Imaginaire

Le féal sans visage

Garance de Jorna

ActuaLitté
"Il y a un millénaire, la fin du monde a eu lieu. Ou du moins, c'est ce que l'on croyait. En réalité, ce n'était que le commencement". Rakyan était autrefois un guerrier impitoyable, tenant fièrement son rang parmi les divinités. Mais aujourd'hui, l'ancienne légende de fer et de sang n'est plus qu'une ombre brisée, hantée par la mort. Exilé dans un village oublié d'Irédess, il partage sa solitude avec Cariad, une jeune femme tourmentée par ses propres démons, au mépris de l'avis des bonnes gens. Un matin, la guerre frappe sans avertir. Le héros maudit n'a d'autre choix que de reprendre les armes et de faire face aux fantômes de son passé. Quant à Cariad, emportée dans un maelström de violence, elle se retrouve à combattre oppresseurs, monstres... et anciens amis. Car un ennemi implacable et insidieux se cache dans l'ombre. Muet, invisible, il sonde leurs esprits, à la recherche de leurs failles les plus profondes. Un traître, à jamais sans visage. Son nom est l'Atlëas. Pour forger son destin, il est prêt à réduire le monde en cendres...

|

Le féal sans visage

Garance de Jorna

Paru le 18/09/2025

564 pages

Héron d'Argent

26,50 €

ActuaLitté
9782386180279
