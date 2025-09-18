Inscription
L'Oracle des sigils

Lucie Cardon

L'Oracle des Sigils est une porte ouverte sur ton intuition, un guide bienveillant qui t'invite à explorer ta magie intérieure. Chaque carte est un messager, porteur d'un sigil, un symbole énergétique unique chargé d'intention et de puissance. A travers ces tracés inspirés, tu découvriras des clés pour mieux comprendre tes émotions, décrypter les signes qui jalonnent ton chemin et manifester tes désirs les plus profonds. Ici, pas de vérités figées, mais une invitation à écouter ce qui résonne en toi. Chaque carte t'offre un espace de réflexion, un moment de connexion avec toi-même et une opportunité de poser tes propres intentions. Ce voyage intuitif se veut libre et personnel : à toi d'interpréter, de ressentir, d'écrire et même de dessiner, car cet oracle est aussi le tien. Laisse-toi guider par les sigils, ces symboles vibrants qui traversent le temps et les âmes, et découvre comment ils peuvent éclairer ton chemin avec douceur, sagesse et magie.

Par Lucie Cardon
Chez Good mood dealer by Exergue

|

Auteur

Lucie Cardon

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Arts divinatoires

L'Oracle des sigils

Lucie Cardon

Paru le 18/09/2025

Good mood dealer by Exergue

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782385781231
