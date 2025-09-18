Nonne, psy et médium

"Les âmes ne disparaissent pas. Elles attendent qu'on les écoute". Petite, elle voulait devenir chirurgienne ou religieuse. Elle sera danseuse et figure iconique de la télévision. Mais aussi acupunctrice, psychanalyste, moniale bouddhiste, médium, passeuse d'âmes... Dans ce récit, Davina Delor retrace son parcours hors du commun. Elevée par une mère spiritualiste, elle perçoit très tôt l'invisible. Confrontée dès l'enfance à la mort de son père, puis plus tard à celle de son fils, elle apprend à écouter ce que d'autres ne perçoivent pas. Malgré les larmes, une joie inaltérable la guide. La mort ne lui fait pas peur, les défunts lui parlent. Ses pas la mèneront jusqu'aux confins de l'Himalaya, auprès des maîtres tibétains, avant de fonder en France le monastère Chökhor Ling, lieu de prière, de paix et d'accompagnement des âmes. A travers ses expériences de médiumnité, ses dialogues avec l'invisible et son engagement auprès des vivants comme des morts, elle témoigne d'une vie consacrée à l'amour. VOICI SON HISTOIRE. ELLE RESSEMBLE A UN ROMAN. Médium spirituelle, psychanalyste et moniale bouddhiste, Davina Delor fut aussi la vedette de l'iconique émission Gym Tonic des années 80. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages dont La magie de la prière, Mantras sacrés et Formules et prières de guérison aux éditions Leduc.