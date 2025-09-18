Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Nonne, psy et médium

Davina Delor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Les âmes ne disparaissent pas. Elles attendent qu'on les écoute". Petite, elle voulait devenir chirurgienne ou religieuse. Elle sera danseuse et figure iconique de la télévision. Mais aussi acupunctrice, psychanalyste, moniale bouddhiste, médium, passeuse d'âmes... Dans ce récit, Davina Delor retrace son parcours hors du commun. Elevée par une mère spiritualiste, elle perçoit très tôt l'invisible. Confrontée dès l'enfance à la mort de son père, puis plus tard à celle de son fils, elle apprend à écouter ce que d'autres ne perçoivent pas. Malgré les larmes, une joie inaltérable la guide. La mort ne lui fait pas peur, les défunts lui parlent. Ses pas la mèneront jusqu'aux confins de l'Himalaya, auprès des maîtres tibétains, avant de fonder en France le monastère Chökhor Ling, lieu de prière, de paix et d'accompagnement des âmes. A travers ses expériences de médiumnité, ses dialogues avec l'invisible et son engagement auprès des vivants comme des morts, elle témoigne d'une vie consacrée à l'amour. VOICI SON HISTOIRE. ELLE RESSEMBLE A UN ROMAN. Médium spirituelle, psychanalyste et moniale bouddhiste, Davina Delor fut aussi la vedette de l'iconique émission Gym Tonic des années 80. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages dont La magie de la prière, Mantras sacrés et Formules et prières de guérison aux éditions Leduc.

Par Davina Delor
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Davina Delor

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Religions orientales

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nonne, psy et médium par Davina Delor

Commenter ce livre

 

Nonne, psy et médium

Davina Delor

Paru le 18/09/2025

240 pages

Leduc.s éditions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385641313
9782385641313
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.