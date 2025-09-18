Inscription
#Roman francophone

L'usine

Jose Luis Toribio

ActuaLitté
Un quotidien de bruit et de sueur, des cadences qui écrasent le corps et l'esprit, l'échiquier du pouvoir syndical et l'amitié qui, quelque fois, résiste : telle est l'expérience ouvrière vécue et racontée par le narrateur, ancien délégué syndical de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Témoin et acteur des luttes syndicales et des grèves de 1982, 2005 et 2007, José Luis Toribio nous plonge dans les conflits internes entre syndicats, l'aliénation, la violence du monde ouvrier et les espoirs déçus du militantisme. Porté une écriture incisive, L'Usine interroge notre rapport au travail et aux engagements collectifs, dressant le portrait poignant et personnel d'un monde en voie de disparition. Un récit à la croisée de l'intime et du politique où la fragmentation du mouvement ouvrir et l'usure des engagements militants sont racontés à travers un regard lucide et sans complaisance.

Par Jose Luis Toribio
Chez Manufacture de livres éditions

|

Auteur

Jose Luis Toribio

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Littérature française

L'usine

Jose Luis Toribio

Paru le 25/09/2025

240 pages

Manufacture de livres éditions

18,00 €

ActuaLitté
9782385532635
© Notice établie par ORB
