Décarboner

FNEP

ActuaLitté
L'objectif européen de neutralité carbone d'ici 2050 impacte l'ensemble de la politique européenne, dont l'orientation est clairement celle de l'exemplarité. Cela n'est pas sans conséquence pour chacune des 32 millions d'entreprises implantées en Europe, dont environ 300 000 sont des moyennes et grandes entreprises. Or, toutes devront s'adapter. La mission 2024 s'est attachée à analyser les conséquences prévisibles de cette "? marche forcée ? " vers la décarbonation, et à proposer à travers une quinzaine de recommandations, des solutions novatrices, compatibles avec un développement économique durable pour l'Europe.

Par FNEP
Chez Presses des Mines

|

Auteur

FNEP

Editeur

Presses des Mines

Genre

Energie

Décarboner

FNEP

Paru le 30/10/2025

Presses des Mines

22,00 €

ActuaLitté
9782385427184
