#Roman francophone

Le vent souffle sur Little Balmoral

Sophie Jomain

ActuaLitté
Un manoir hanté ? Une mystérieuse lettre des retrouvailles inattendues ! Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant lorsqu'on n'a pas le sou. Toutefois, ce n'est pas l'avis de Phèdre Demay. Non seulement elle n'avait pas prévu de venir s'installer à Little Balmoral, théâtre de son plus grand chagrin d'amour, mais en plus, là-bas, le toit craque et les fenêtres s'ouvrent toutes seules. Et quand Adam, le garçon qui lui a brisé le coeur, vient frapper à sa porte et que des messages codés apparaissent mystérieusement aux quatre coins de la maison, Phèdre pourrait avoir toutes les raisons de croire aux fantômes. Entre retrouvailles inattendues, sculptures de courges et bâtons de sauge, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé. A moins que la magie d'Halloween ne s'étire jusqu'à Noël.

Par Sophie Jomain
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Sophie Jomain

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Le vent souffle sur Little Balmoral

Sophie Jomain

Paru le 18/09/2025

352 pages

Charleston éditions

19,00 €

ActuaLitté
9782385294595
