Le vent souffle sur Little Balmoral

Un manoir hanté ? Une mystérieuse lettre des retrouvailles inattendues ! Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant lorsqu'on n'a pas le sou. Toutefois, ce n'est pas l'avis de Phèdre Demay. Non seulement elle n'avait pas prévu de venir s'installer à Little Balmoral, théâtre de son plus grand chagrin d'amour, mais en plus, là-bas, le toit craque et les fenêtres s'ouvrent toutes seules. Et quand Adam, le garçon qui lui a brisé le coeur, vient frapper à sa porte et que des messages codés apparaissent mystérieusement aux quatre coins de la maison, Phèdre pourrait avoir toutes les raisons de croire aux fantômes. Entre retrouvailles inattendues, sculptures de courges et bâtons de sauge, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé. A moins que la magie d'Halloween ne s'étire jusqu'à Noël.