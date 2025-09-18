Inscription
#Essais

Rotterdam Delft et La Haye en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Toutes les clés pour découvrir Rotterdam, Delft et La Haye le temps d'un court séjour. Rotterdam, deuxième métropole des Pays-Bas et premier port d'Europe, est une véritable vitrine de l'architecture des XXe et XXIe siècles, et l'une des villes européennes les plus trépidantes. Van Nelle Fabriek (usine des années 1920), Huis Sonneveld (villa dans le style fonctionnaliste des années 1930), Erasmusbrug (pont Erasme), De Rotterdam (cité verticale signée Rem Koolhaas) ou MaasToren (plus haut gratte-ciel du pays), tous les édifices emblématiques de la ville traités de manière approfondie. Toutes les meilleures expériences à vivre à Rotterdam selon ses envies en dehors de l'architecture : déguster la cuisine néerlandaise où influences du monde et produits frais sont mis à l'honneur ; déguster une bière produite dans l'une des microbrasseries de la ville ; découvrir des chefs-d'oeuvre exposés dans les musées (La Jeune Fille à la perle de Vermeer...) ; emprunter l'une des nombreuses pistes cyclables ; faire une balade en bateau... Dans chaque quartier, des suggestions de promenades pour optimiser son séjour, s'approprier rapidement la ville ou en découvrir des aspects moins connus : balade architectural dans le centre de Rotterdam, promenade à Delfshaven à l'atmosphère de village, bâtiments contemporains emblématiques de Zuid... Une excursion à Kinderdijk où l'on peut admirer une collection de moulins dans le paysage pittoresque d'un polder. Un détour par Gouda, ville que tout amateur de fromage se doit de visiter ! Une excursion à Leyde (Leiden), charmante cité historique traversée de canaux. La ville natale de Rembrandt abrite des musées pour tous les goûts (de l'art à la science, en passant par la botanique et l'archéologie). Un chapitre complet consacré à Delft, à une quinzaine de minutes de Rotterdam par le train. Patrie de Vermeer et de la faïence, c'est une beauté médiévale propice à un voyage dans le temps. Un autre chapitre traite de La Haye (Den Haag), siège de la monarchie et du gouvernement, cité jalonnée d'ambassades et de demeures princières, d'avenues arborées, de parcs et de musées de qualité. Des conseils pour voyager en famille, pour voyager responsable, pour se loger, pour manger, boire et sortir... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Pays-Bas

Rotterdam Delft et La Haye en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 18/09/2025

160 pages

Lonely Planet

10,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782384927708
