Qui fait grrr ?

Un livre sonore très complet pour découvrir les animaux de la forêt "Qui sort de son terrier la nuit pour chasser ? Il a une fourrure rousse, une gorge blanche et une queue touffue... C'est le renard ! Dans ce livre, les jeunes enfants vont découvrir la forêt et les animaux qui l'habitent, écouter leurs bruits, s'amuser à les retrouver dans les illustrations, compter et apprendre plein de choses ! Voilà un chouette livre pour leur donner envie d'aller explorer la forêt ! 10 cris d'animaux à écouter et 55 puces sonores réparties sur 10 doubles-pages. A partir de 3 ans. "