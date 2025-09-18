Inscription
Qui fait grrr ?

Rebecca Weerasekera, Matthew Scott

Un livre sonore très complet pour découvrir les animaux de la forêt "Qui sort de son terrier la nuit pour chasser ? Il a une fourrure rousse, une gorge blanche et une queue touffue... C'est le renard ! Dans ce livre, les jeunes enfants vont découvrir la forêt et les animaux qui l'habitent, écouter leurs bruits, s'amuser à les retrouver dans les illustrations, compter et apprendre plein de choses ! Voilà un chouette livre pour leur donner envie d'aller explorer la forêt ! 10 cris d'animaux à écouter et 55 puces sonores réparties sur 10 doubles-pages. A partir de 3 ans. "

Par Rebecca Weerasekera, Matthew Scott
Chez 1, 2, 3 Soleil !

Auteur

Rebecca Weerasekera, Matthew Scott

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres sonores

Qui fait grrr ?

Rebecca Weerasekera, Matthew Scott

Paru le 09/10/2025

24 pages

1, 2, 3 Soleil !

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

