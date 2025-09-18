La Montagne et le Nuage

Une histoire très joliment illustrée pour apprendre à se faire de nouveaux amis. Au milieu de la Grande Mer Grise, Montagne et Nuage sont les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils sont bien ! Les amis se soutiennent, ils se protègent mutuellement et veillent l'un sur l'autre dans les moments difficiles. Mais lorsqu'une grosse tempête emporte Nuage très loin, les deux amis se retrouvent seuls. Réussiront-ils à vaincre leurs peurs et à se retrouver ? Une histoire positive, à partager avec les enfants qui vivent l'expérience de la séparation pour la première fois.