Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

La Montagne et le Nuage

Jana Curll

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire très joliment illustrée pour apprendre à se faire de nouveaux amis. Au milieu de la Grande Mer Grise, Montagne et Nuage sont les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils sont bien ! Les amis se soutiennent, ils se protègent mutuellement et veillent l'un sur l'autre dans les moments difficiles. Mais lorsqu'une grosse tempête emporte Nuage très loin, les deux amis se retrouvent seuls. Réussiront-ils à vaincre leurs peurs et à se retrouver ? Une histoire positive, à partager avec les enfants qui vivent l'expérience de la séparation pour la première fois.

Par Jana Curll
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Jana Curll

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Montagne et le Nuage par Jana Curll

Commenter ce livre

 

La Montagne et le Nuage

Jana Curll

Paru le 18/09/2025

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384534272
9782384534272
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.