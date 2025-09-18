Inscription
#Essais

Le petit guide des symboles

Twigg Taraxac

ActuaLitté
Un plongeon dans le monde fascinant des symboles. Depuis l'Antiquité, l'utilisation des symboles est ancrée dans diverses cultures du monde, pour la médecine, la protection, l'amplification de pouvoirs... Chaque signe est associé à une utilisation précise et historique. Du pentacle à l'ouroboros, du scarabée égyptien aux runes nordiques, ouvrez les portes d'un monde chargé de sens, d'histoire et de magie. Apprenez l'origine, la signification et l'usage de plus de 50 symboles fascinants issus des traditions du monde entier. Un compagnon précieux pour les passionnés d'ésotérisme, les curieux en quête de sens, ou les amateurs de spiritualité, d'art et de mythologie.

Par Twigg Taraxac
Chez Merci les Livres

Auteur

Twigg Taraxac

Editeur

Merci les Livres

Genre

Symbolisme

Le petit guide des symboles

Twigg Taraxac

Paru le 18/09/2025

128 pages

Merci les Livres

10,95 €

ActuaLitté
9782383558224
© Notice établie par ORB
