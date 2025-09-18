Le petit guide des symboles

Un plongeon dans le monde fascinant des symboles. Depuis l'Antiquité, l'utilisation des symboles est ancrée dans diverses cultures du monde, pour la médecine, la protection, l'amplification de pouvoirs... Chaque signe est associé à une utilisation précise et historique. Du pentacle à l'ouroboros, du scarabée égyptien aux runes nordiques, ouvrez les portes d'un monde chargé de sens, d'histoire et de magie. Apprenez l'origine, la signification et l'usage de plus de 50 symboles fascinants issus des traditions du monde entier. Un compagnon précieux pour les passionnés d'ésotérisme, les curieux en quête de sens, ou les amateurs de spiritualité, d'art et de mythologie.