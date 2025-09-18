Soeurs et amies pour la vie

Une histoire qui célèbre les jolis moments de complicité entre deux soeurs. Clara est ravie de dormir pour la première fois dans sa propre chambre, une chambre de grande fille ! Mais sa petite soeur, Elsa, appréhende de dormir dans leur ancienne chambre sans elle. Alors Clara imagine un plan : elle donnera à sa petite soeur toutes ses peluches et, chaque fois qu'Elsa aura peur, elle pourra les serrer contre elle et se rappeler ce que chaque animal représente : le courage, la créativité, l'amour et l'imagination. Mais quand vient l'heure du coucher, un orage gronde et la chambre de grande fille paraît un peu solitaire à Clara. C'est Clara qui a besoin de ce soutien finalement...