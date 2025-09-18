Inscription
100 recettes de soupes

Collectif, Webedia books

Vous pensiez que la soupe était réservée aux soirs d'hiver un peu tristounets ? Détrompez- vous ! Ce livre vous invite à redécouvrir la soupe sous toutes ses formes, des classiques réconfortants aux créations les plus surprenantes. Veloutés gourmands, bouillons parfumés, potages rafraîchissants, soupes aux fruits... Découvrez 100 recettes savoureuses pour toutes les envies et toutes les saisons. Revisitez la soupe à l'oignon, la bouillabaisse, la soupe de butternut ou le mouliné de légumes, et expérimentez avec le crémeux céleri-moutarde, la soupe thaïe, le velouté de lentilles corail ou encore la nage de fraises, la soupe glacée à la myrtille ou le bouillon passion et ananas, qui feront des merveilles en dessert. Parce qu'il y a une vie après le potage de mamie !

Chez Webedia Books

Collectif, Webedia books

Webedia Books

Potages, soupes

Paru le 16/10/2025

Webedia Books

14,90 €

9782381841236
