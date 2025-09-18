Inscription
#Essais

365 jours avec les stoïciens

Ryan Holiday, Stephen Hanselman

ActuaLitté
"Regarde au-dedans de toi-même ! " Marc Aurèle, Pensées Comment trouver le bonheur ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Dans un monde où tout va si vite, comment rester ancré et solide ? Ryan Holiday répond à toutes ces questions existentielles en marchant dans les pas de trois mentors d'exception : Marc Aurèle, Sénèque et Epictète, les plus grands penseurs du stoïcisme. La maîtrise de soi, la persévérance, le pouvoir de l'action et de la volonté sont au coeur de la philosophie stoïcienne, dont les concepts n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Au fil des jours et des mois de ce calendrier perpétuel, développez un nouvel art de vivre, épanouissez-vous et déployez enfin tout votre potentiel. Best-seller du Wall Street Journal et du USA Today, 365 Jours avec les stoïciens a déjà conquis plus de 2 millions de lecteurs dans le monde. Expert en communication et en marketing, Ryan HOLIDAY est l'auteur des best-sellers : L'Ego est l'ennemi (2019), Le Calme est la clé (2021), Le Choix du courage (2022) et L'Obstacle est le chemin (2025), tous publiés en France chez Alisio.

Ryan Holiday, Stephen Hanselman
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Ryan Holiday, Stephen Hanselman

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

365 jours avec les stoïciens

Ryan Holiday, Stephen Hanselman trad. Cécile Capilla

Paru le 18/09/2025

432 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

9782379354847
© Notice établie par ORB
