Mémoires de la chair et du sang

Jennifer L. Armentrout, Paola Appelius, Rayvn Salvador

ActuaLitté
Découvrez le guide complet des sagas Le Sang et la Cendre et La Chair et le Feu ! Chère lectrice, cher lecteur, Si tu es en train de parcourir ces pages, c'est que quelqu'un a mis la main sur mon journal et décidé d'en dévoiler au moins une partie. Comme tu le sais, je suis dans ce monde depuis longtemps et j'ai été le témoin de beaucoup de choses au cours de ma vie. Et en tant que médium... j'en ai vu encore davantage. Qu'elles concernent l'histoire de Sera et Nyktos ou celle de Poppy et Casteel, je ne peux ignorer les visions du sang et l'appel de la chair. Si tu possèdes, comme moi, une âme aventurière et une curiosité effrénée, je peux te dire sans vergogne que tu trouveras certains passages absolument délicieux. Bonne lecture, Mlle Willa

Genre

Fantasy

Paru le 18/09/2025

846 pages

29,90 €

9782378767624
