Boulevard du crépuscule de Billy Wilder

Mauro Marchesini

Depuis le début, Hollywood n'a jamais cessé de se regarder dans le miroir pour explorer les splendeurs et les misères de l'industrie cinématographique. Mais il l'a rarement fait avec la lucidité de "Boulevard du crépuscule" . L'histoire du lien entre un jeune scénariste au chômage et une ancienne diva du cinéma muet d'une cinquantaine d'années avec un rêve impossible : revenir devant la caméra en quête d'immortalité. Billy Wilder dissèque cette obsession, dans un film où le mélodrame noir se confond avec le film gothique. A l'occasion du 75e anniversaire de sa sortie, Marchesini dresse, dans ce volume, le profil inédit de l'une des oeuvres les plus connues, étudiées et représentatives du Hollywood classique, enquêtant sur chaque détail et thème transversal pour identifier les sentiers d'interprétation peu ou pas battus.

Par Mauro Marchesini
Chez Gremese International

Auteur

Mauro Marchesini

Editeur

Gremese International

Genre

Essais

Paru le 23/10/2025

19,50 €

