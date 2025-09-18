Les sentiers de la guerre économique

Dans un monde de conflits commerciaux et de guerre économique, l'information procure un avantage concurrentiel déterminant. Les espions de cette nouvelle conflictualité jouent un rôle essentiel. Leur mission ? Le renseignement économique. Leurs méthodes vont de la recherche d'informations librement accessibles au recrutement de sources humaines voire à la manipulation sur des cibles à haute valeur ajoutée. Dans ce livre devenu une référence, Nicolas Moinet, pionnier de l'intelligence économique en France, nous plonge au coeur de ce monde singulier et discret du renseignement d'affaires. Il révèle une réalité méconnue mais essentielle : celle d'une compétition globale où savoir, c'est dominer. Cet ouvrage fourmille de récits vécus, il fait référence à des affaires réelles restées discrètes, foisonne de portraits étonnants et propose également une réflexion profonde sur le sujet. L'école des nouveaux espions est à la fois une initiation et un avertissement car la guerre est là, silencieuse, sans missiles, mais impitoyable avec ses victimes, entreprises et salariés. Si la France veut préserver sa souveraineté, elle doit cesser d'avancer les yeux bandés.