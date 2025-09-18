Inscription
#Essais

Les sentiers de la guerre économique

Nicolas Moinet

ActuaLitté
Dans un monde de conflits commerciaux et de guerre économique, l'information procure un avantage concurrentiel déterminant. Les espions de cette nouvelle conflictualité jouent un rôle essentiel. Leur mission ? Le renseignement économique. Leurs méthodes vont de la recherche d'informations librement accessibles au recrutement de sources humaines voire à la manipulation sur des cibles à haute valeur ajoutée. Dans ce livre devenu une référence, Nicolas Moinet, pionnier de l'intelligence économique en France, nous plonge au coeur de ce monde singulier et discret du renseignement d'affaires. Il révèle une réalité méconnue mais essentielle : celle d'une compétition globale où savoir, c'est dominer. Cet ouvrage fourmille de récits vécus, il fait référence à des affaires réelles restées discrètes, foisonne de portraits étonnants et propose également une réflexion profonde sur le sujet. L'école des nouveaux espions est à la fois une initiation et un avertissement car la guerre est là, silencieuse, sans missiles, mais impitoyable avec ses victimes, entreprises et salariés. Si la France veut préserver sa souveraineté, elle doit cesser d'avancer les yeux bandés.

Par Nicolas Moinet
Chez VA Press

|

Auteur

Nicolas Moinet

Editeur

VA Press

Genre

Géopolitique

Les sentiers de la guerre économique

Nicolas Moinet

Paru le 18/09/2025

214 pages

VA Press

18,00 €

ActuaLitté
9782360933525
