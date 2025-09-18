Conversations sur notre époque

Comment rendre vaste et spacieux notre esprit encombré Dans ces douze impressionnants entretiens, Tenzin Palmo, " la grand-mère yogini " comme l'appellent les tibétains, répond avec bon sens, force et profondeur à des questions très actuelles traitant aussi bien de la guerre, de la colère, de la peur, de la spiritualité, de la joie et de l'émerveillement, de l'environnement en danger, de la place des femmes, ainsi que des pratiques de transformation intérieure, du contrôle des émotions, du mental à maîtriser, de l'attachement à l'ego, de l'éveil à atteindre, de la mort et de la réincarnation... Cet ouvrage nous donne une grande leçon d'énergie et de sagesse, afin de mieux cultiver notre conscience et avancer, avec bienveillance et clarté sur le chemin de cette vie.