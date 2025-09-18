Inscription
#Essais

Conversations sur notre époque

Ani tenzin Palmo, Lwiis Saliba, Jacques Vigne

Comment rendre vaste et spacieux notre esprit encombré Dans ces douze impressionnants entretiens, Tenzin Palmo, " la grand-mère yogini " comme l'appellent les tibétains, répond avec bon sens, force et profondeur à des questions très actuelles traitant aussi bien de la guerre, de la colère, de la peur, de la spiritualité, de la joie et de l'émerveillement, de l'environnement en danger, de la place des femmes, ainsi que des pratiques de transformation intérieure, du contrôle des émotions, du mental à maîtriser, de l'attachement à l'ego, de l'éveil à atteindre, de la mort et de la réincarnation... Cet ouvrage nous donne une grande leçon d'énergie et de sagesse, afin de mieux cultiver notre conscience et avancer, avec bienveillance et clarté sur le chemin de cette vie.

Par Ani tenzin Palmo, Lwiis Saliba, Jacques Vigne
Chez Le Relié

Auteur

Ani tenzin Palmo, Lwiis Saliba, Jacques Vigne

Editeur

Le Relié

Genre

Méditation et spiritualité

Conversations sur notre époque

Ani tenzin Palmo, Lwiis Saliba

Paru le 18/09/2025

300 pages

Le Relié

19,50 €

9782354903473
