Des hymnes des Védas à l'hindouisme et à la non-dualité du Vedanta, du bouddhisme ancien au tantrisme et au zen non duel, sans oublier le yoga et le jaïnisme, Christian Miquel nous guide à travers l'extraordinaire richesse des philosophies et sagesses indiennes. Dans ce voyage à la fois rigoureux et accessible, il montre comment, depuis plus de trois millénaires, la pensée indienne interroge avec acuité la nature de la réalité, du moi, et les voies de la libération. Loin des préjugés occidentaux qui limitent la philosophie à la seule raison grecque, ce livre révèle une tradition intellectuelle profondément rationnelle mais aussi orientée vers une transformation intérieure - une sagesse vivante, sotériologique, où connaître, c'est aussi se libérer de l'ego grâce au yoga, à la méditation et à la dévotion. Plutôt que renforcer le moi, l'Inde montre en effet comment le transcender ou le résorber. En retraçant l'évolution des grandes sagesses de l'Inde, des origines jusqu'à leur diffusion en Asie et en Occident, Christian Miquel propose un dialogue fécond avec la pensée occidentale, à la croisée de l'histoire, de la philosophie comparée et de la quête spirituelle.