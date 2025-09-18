Les nouvelles lois de l'amour

En matière de rencontres, les applications occupent désormais une place importante, en France comme dans d'autres pays. En quoi changent-elles nos manières de nouer des relations intimes, les normes sexuelles ou encore les expériences du célibat ? Si les caractéristiques les plus spectaculaires de ces plateformes numériques - en particulier la masse des profils, la mise en scène de soi et les modalités de choix - modifient la conception que l'on se fait de l'amour au XXIe siècle, le vrai bouleversement ne se trouve pas dans l'émergence d'attitudes radicalement nouvelles, dans une désinhibition numérique ou un capitalisme émotionnel. Il réside davantage dans le cadre des rencontres : celles-ci se déroulent désormais en dehors, et souvent à l'insu, des cercles de sociabilité habituels. En ligne, la rencontre devient une affaire privée. A partir de données inédites et d'une vaste enquête, auprès des usagers mais aussi du côté des plateformes et des entrepreneurs qui les développent, Marie Bergström bouscule la vision qu'on se fait du sexe, du célibat, du couple, de l'homogamie sociale, de la séparation et du coup d'un soir, et éclaire ainsi d'un jour nouveau les transformations récentes de la vie intime.