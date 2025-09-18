Au lit, petite souris !

Un livre sonore avec une berceuse et une marionnette-doudou de souris qui couine quand on l'anime ! C'est l'heure d'aller se coucher, mais petite souris n'est pas fatiguée ! Et si elle s'amusait avec sa famille, avant d'aller au lit ? Dans ce livre sonore tout-doux, le tout-petit découvre une jolie histoire pour aller au lit, une marionnette de souris qui couine quand on l'anime (le son s'enclenche quand on place le doigt dans la marionnette), et une puce sonore avec une berceuse pour faire de beaux rêves ! Dans la même collection : - Viens jouer, petit ours ! - Bonjour, petit poussin ! - Bonne nuit, petit chien !