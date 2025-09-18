Inscription
Histoire

Jérôme Calauzènes

Inspirez-vous des meilleurs pour être prêt le jour J ! L'épreuve d'histoire, commune aux IEP, porte sur le programme d'histoire vu en terminale (série générale) et plus précisément sur "Les relations entre les puissances et les mode`les politiques des anne´es 1930 a` nos jours" et "Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930" . Cette épreuve ressemble à celle du baccalauréat puisque vous analysez deux documents tout en étant guidé par une question mais le niveau attendu est sans commune mesure. C'est pourquoi il est important de cerner précisément les attentes des correcteurs... et quoi de plus instructif que de s'appuyer sur des copies d'élèves ayant passé le concours et les commentaires d'un professeur jury ? C'est ce que propose cet ouvrage à travers 10 vraies copies commentées et classées par catégories de notes sur les 4 derniers sujets tombés au concours. A travers une analyse des points clés de la copie, passages à l'appui (pertinence des arguments, style, qualité du cheminement de la pensée, etc.) et d'un bilan des aspects positifs et négatifs globaux, vous cernerez aisément : - la méthodologie attendue ; - le style d'écriture à adopter ; - le niveau à atteindre le jour de l'épreuve. Cela vous permettra également de repérer des structures de phrases, expressions et figures de style qui pourront faire la différence le jour J. Une véritable méthodologie pas à pas de l'analyse de documents est proposée également en début d'ouvrage. Validée par l'auteur, professeur, correcteur et membre de jury, elle a été testée et approuvée par les éléves.

Histoire

Jérôme Calauzènes

Paru le 02/10/2025

224 pages

Vuibert

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
