#Roman francophone

Les refuges de pierre

Jacques Martinache, Jean M. Auel

La fin du voyage approche... Des millénaires plus tard, on appellera cette région le Périgord. Mais pour l'heure, elle est encore le territoire de la tribu Zelandonii... Jondalar, qui y a grandi, retrouve avec joie la Neuvième Caverne, ses galeries confortables et ses peintures rupestres à couper le souffle. Mais comme partout où elle passe, Ayla la nomade stupéfie par ses manières - sans parler de son loup apprivoisé. On s'en méfie. Est-ce ici, parmi les dessins d'aurochs couvrant les murs, qu'ils s'établiront enfin ? Déjà, l'enfant qu'elle porte annonce l'aube d'une ère nouvelle - peut-être d'une nouvelle humanité...

Par Jacques Martinache, Jean M. Auel
Chez Pocket

|

Auteur

Jacques Martinache, Jean M. Auel

Editeur

Pocket

Genre

Préhistoire

Les refuges de pierre

Jean M. Auel trad. Jacques Martinache

Paru le 18/09/2025

1032 pages

Pocket

13,50 €

9782266354363
