Les refuges de pierre

La fin du voyage approche... Des millénaires plus tard, on appellera cette région le Périgord. Mais pour l'heure, elle est encore le territoire de la tribu Zelandonii... Jondalar, qui y a grandi, retrouve avec joie la Neuvième Caverne, ses galeries confortables et ses peintures rupestres à couper le souffle. Mais comme partout où elle passe, Ayla la nomade stupéfie par ses manières - sans parler de son loup apprivoisé. On s'en méfie. Est-ce ici, parmi les dessins d'aurochs couvrant les murs, qu'ils s'établiront enfin ? Déjà, l'enfant qu'elle porte annonce l'aube d'une ère nouvelle - peut-être d'une nouvelle humanité...