Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Banzeiro Okòtó

Marine Duval, Eliane Brum

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre récit intime et enquête journalistique, un cri d'alarme et un état des lieux saisissant de la catastrophe écologique à l'oeuvre en Amazonie. " Libérer l'avenir n'est pas une petite idée sympathique, inoffensive ou mignonne. C'est une insurrection. " A Altamira, au coeur du Brésil, Eliane Brum se fait la voix de l'Amazonie, défigurée par un barrage monstrueux. C'est dans cette ville, la plus dangereuse du pays, qu'elle s'installe en 2017, convaincue qu'il n'y a pas de foyer possible tant que la planète brûle. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, elle écrit ce livre avec son corps, devenu forêt, pour nous restituer le cri de l'Amazonie : intime, poétique et politique. Traduit du portugais (Brésil) par Marine Duval . " Banzeiro okoto est un livre passionnant. Mieux, c'est un livre salutaire. " L'humanité " Un magnifique livre. " Le Nouvel Obs

Par Marine Duval, Eliane Brum
Chez Pocket

|

Auteur

Marine Duval, Eliane Brum

Editeur

Pocket

Genre

Biodiversité, nature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Banzeiro Okòtó par Marine Duval, Eliane Brum

Commenter ce livre

 

Banzeiro Okòtó

Eliane Brum trad. Marine Duval

Paru le 25/09/2025

504 pages

Pocket

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353168
9782266353168
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.