Banzeiro Okòtó

Entre récit intime et enquête journalistique, un cri d'alarme et un état des lieux saisissant de la catastrophe écologique à l'oeuvre en Amazonie. " Libérer l'avenir n'est pas une petite idée sympathique, inoffensive ou mignonne. C'est une insurrection. " A Altamira, au coeur du Brésil, Eliane Brum se fait la voix de l'Amazonie, défigurée par un barrage monstrueux. C'est dans cette ville, la plus dangereuse du pays, qu'elle s'installe en 2017, convaincue qu'il n'y a pas de foyer possible tant que la planète brûle. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, elle écrit ce livre avec son corps, devenu forêt, pour nous restituer le cri de l'Amazonie : intime, poétique et politique. Traduit du portugais (Brésil) par Marine Duval . " Banzeiro okoto est un livre passionnant. Mieux, c'est un livre salutaire. " L'humanité " Un magnifique livre. " Le Nouvel Obs