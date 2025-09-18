Le loup du Donbass

La découverte d'une lettre de la Seconde Guerre mondiale vient bouleverser l'histoire d'une famille ukrainienne. Ukraine, 2007. Le soir des funérailles de Yefim Shulman, sa veuve Nina, ses enfants et ses petits-enfants se réunissent dans le salon de l'appartement de Donetsk. Chacun raconte ses souvenirs de celui qui était leur héro : son périple en Sibérie où il a survécu seul dans la taïga, le jour où il a sauvé ses enfants d'une jument enragée, ou encore son courage pour défendre son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque temps après sa mort, Nina trouve dans ses affaires une lettre adressée au KGB qui vient ébranler toutes ses certitudes. Car pour survivre à la guerre et échapper au goulag, Yefim a dû faire de terribles sacrifices, au prix de la vérité... " Une exploration époustouflante de la culpabilité, du traumatisme et de l'histoire tumultueuse entre l'Ukraine et la Russie. " Publishers Weekly