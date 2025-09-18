Les trois Dahlia Tome 2

Numéro 1 des ventes en Angleterre. Le retour des trois Dahlia, la nouvelle série de cosy crime dont tout le monde parle ! Rosalind, Caro et Posy sont les trois Dahlia. Elles ont en effet toutes les trois, en leur temps, interprété à l'écran le rôle de Dahlia Lively, héroïne classique du roman policier à l'image de Miss Marple. Au début de cette nouvelle aventure, un hurlement déchire la nuit dans un manoir perdu du pays de Galles. Rosalind vient de succomber sous les coups de couteau d'un mystérieux agresseur. Rassurez-vous, ce n'est que du cinéma. On tourne en effet un nouveau film consacré aux enquêtes de Dahlia, The Lady Detective . Et pourtant... notre vénérable comédienne a reçu des menaces de mort avant d'être victime sur le plateau d'un étrange accident qui aurait pu lui coûter la vie. Qui peut bien lui en vouloir au point de chercher à la tuer ? Caro et Posy mettent bientôt de côté leurs susceptibilités d'actrices pour venir à l'aide de l'infortunée. Mais, si le scénario du film réserve bien des surprises, la réalité réserve encore plus de rebondissements ! Après Meurtre à Aldermere House , nos trois héroïnes sont de retour pour une nouvelle enquête plus palpitante et jubilatoire que jamais.