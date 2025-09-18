Déconstruisez-moi !

Comment devenir un homme déconstruit et fréquentable " - ; Des siècles de domination masculine ! C'est tout le système qu'il faut changer ! Seulement, les mecs ne bougent pas. Toi par exemple, tu te sens concerné ? - ; Ben ouais... Moi, je suis quand même assez féministe, dans le fond. - ; Faux. Tu es un complice du patriarcat et tu n'en es même pas conscient ! De toute façon, les hommes comme toi, on va leur faire la guerre. Il n'y a plus d'autre solution ! Je suis un mâle blanc de plus de cinquante ans, hétérosexuel, cisgenre. Je suis un enfant de Coluche, Philippe Djian et Wolinski, j'ai traversé avec insouciance l'époque des blagues un peu potaches, des clichés sexistes et d'un érotisme affranchi. Mais depuis quelques années, je ressens comme un malaise. Mon regard n'est plus le bon. La société bouge, les rapports entre les sexes ont des règles nouvelles. Ai-je été et suis-je encore un complice inconscient du patriarcat ? Je veux continuer à aimer les femmes sans me sentir coupable ou condamné d'avance de porter malgré moi cette culture devenue pesante. En clair, je voudrais "récupérer mes points'... Faut-il que je devienne un "homme déconstruit' ? Volontaire, je vais chercher à comprendre par quelles étapes il faudrait passer pour changer mon regard, en rencontrant des personnalités investies, à même de m'éclairer sur le sujet. Pourrais-je parvenir à devenir ce mâle 2. 0 dont rêvent les féministes, débarrassé de ses clichés et stéréotypes de genre ? "