Rénover sa maison du sol au plafond

Cyril Julien

ActuaLitté
Un livre complet pour entreprendre des travaux de rénovation sans stress et quel que soit son niveau ! Pour embellir son intérieur et faire des économies. Par l'expert bricolage @french_renovation Vous souhaitez vous lancer dans la rénovation de votre maison ou de votre appartement ? Ce livre est pour vous ! Vous y trouverez de nombreux conseils et astuces pour réaliser des travaux par vous-même. Car oui, il est possible de ne pas faire appel à des professionnels pour certaines tâches, même sans être un as du bricolage ! Grâce aux conseils d'un pro des travaux, Cyril du compte @frenchrenovation : - Vous aurez les clés pour planifier vos travaux. Parce qu'une rénovation réussie, c'est avant tout entreprendre des travaux dans un ordre précis ! - Vous saurez quels matériaux choisir en fonction de la pièce que vous rénovez. En plus du choix, une indication de prix sera ajoutée (pictos bon marché-coûteux-onéreux) ainsi qu'une mention spécifique pour les produits verts. - Vous saurez évaluer au plus juste vos compétences (facile-moyen-confirmé). Ainsi, vous vous lancerez dans des travaux à votre portée. Et si vous souhaitez déléguer certaines tâches, de nombreux conseils sont donnés pour bien choisir ses artisans. - Vous aurez des astuces pour éviter les pièges et savoir comment réagir face à d'éventuelles difficultés au cours de votre chantier. Le livre est organisé en plusieurs chapitres dédiés au sol, au plafond, puis à chaque pièce de la maison, avec de nombreux tutoriels illustrés en pas à pas pour poser un carrelage, un parquet, du papier peint, changer une prise électrique, isoler un mur, créer une cloison, poser un plan de travail, installer une terrasse en bois, etc. Redonnez un nouveau look à votre intérieur et faites de votre rénovation une expérience enrichissante et économique !

Cyril Julien
Solar

|

Auteur

Cyril Julien

Editeur

Solar

Genre

Bricolage

Rénover sa maison du sol au plafond

Cyril Julien

Paru le 18/09/2025

192 pages

Solar

20,90 €

ActuaLitté
9782263189890
