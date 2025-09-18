Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ils n'auront pas mon silence

Marzieh Hamidi, Baptiste Berard-Proust

ActuaLitté
" Comment expliquer qu'au beau milieu de Paris, au coeur de l'Europe, je doive me cacher pour la simple raison que je dis la vérité et que je défends les femmes de mon pays ? " Le témoignage puissant de la championne afghane Marzieh Hamidi sur son combat pour le droit des femmes à la liberté en Afghanistan. " Ils veulent faire taire les femmes. Moi, j'ai décidé de parler plus fort. " A Kaboul, Marzieh Hamidi s'entraînait pour les Jeux olympiques. Elle a 19 ans à l'arrivée des talibans. Son dojo est devenu un lieu interdit, ses victoires un crime, sa liberté une provocation. Pour continuer à vivre, il lui a fallu fuir l'Afghanistan, la peur, le silence. En France, elle découvre la liberté - ; mais aussi l'indifférence, les incompréhensions, et la haine exportée d'un régime qui n'a pas de frontières : des milliers de menaces de mort et de viol s'abattent sur elle, cherchant à l'intimider, à la réduire au silence en plein coeur de Paris. Ce livre raconte la traversée des frontières, les humiliations, les violences d'un régime qui hait les femmes, mais aussi les retrouvailles avec la force - celle qu'on puise dans ses poings, dans sa voix, dans ses souvenirs. Portée par ses combats comme d'autres le sont par une foi ou un art, Marzieh nous entraîne de l'exil à la renaissance, de Kaboul à Paris, de la peur à la lutte. Un livre de colère et de lumière. Une voix que rien ni personne n'a réussi à faire taire.

Par Marzieh Hamidi, Baptiste Berard-Proust
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Marzieh Hamidi, Baptiste Berard-Proust

Editeur

Robert Laffont

Genre

Géopolitique

Retrouver tous les articles sur Ils n'auront pas mon silence par Marzieh Hamidi, Baptiste Berard-Proust

Commenter ce livre

 

Ils n'auront pas mon silence

Marzieh Hamidi, Baptiste Berard-Proust

Paru le 18/09/2025

33 pages

Robert Laffont

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221282397
9782221282397
© Notice établie par ORB
plus d'informations

