Ils n'auront pas mon silence

" Comment expliquer qu'au beau milieu de Paris, au coeur de l'Europe, je doive me cacher pour la simple raison que je dis la vérité et que je défends les femmes de mon pays ? " Le témoignage puissant de la championne afghane Marzieh Hamidi sur son combat pour le droit des femmes à la liberté en Afghanistan. " Ils veulent faire taire les femmes. Moi, j'ai décidé de parler plus fort. " A Kaboul, Marzieh Hamidi s'entraînait pour les Jeux olympiques. Elle a 19 ans à l'arrivée des talibans. Son dojo est devenu un lieu interdit, ses victoires un crime, sa liberté une provocation. Pour continuer à vivre, il lui a fallu fuir l'Afghanistan, la peur, le silence. En France, elle découvre la liberté - ; mais aussi l'indifférence, les incompréhensions, et la haine exportée d'un régime qui n'a pas de frontières : des milliers de menaces de mort et de viol s'abattent sur elle, cherchant à l'intimider, à la réduire au silence en plein coeur de Paris. Ce livre raconte la traversée des frontières, les humiliations, les violences d'un régime qui hait les femmes, mais aussi les retrouvailles avec la force - celle qu'on puise dans ses poings, dans sa voix, dans ses souvenirs. Portée par ses combats comme d'autres le sont par une foi ou un art, Marzieh nous entraîne de l'exil à la renaissance, de Kaboul à Paris, de la peur à la lutte. Un livre de colère et de lumière. Une voix que rien ni personne n'a réussi à faire taire.