Saviez-vous que notre alimentation représente un quart de notre empreinte carbone ? Qu'il faudrait l'équivalent de 3, 3 planètes Terre pour assouvir nos besoins annuels si tout le monde vivait comme les Français ? Qu'on rase 10 terrains de foot de forêt chaque minute ? Bonne nouvelle : on a les moyens d'agir - ; ici, maintenant, et à notre échelle. De déclic en déclic, Inès prend conscience que son quotidien est loin d'être écolo, et qu'elle peut mieux faire. Avec passion et autodérision, elle raconte son cheminement, entre expérimentations, découvertes et rencontres, pour améliorer durablement son mode de vie et penser autrement le monde de demain. Car si elle croit au pouvoir des petits gestes, elle rappelle aussi que certains changements nécessitent d'être portés collectivement. Pédagogique, intelligent, léger, Déclics intéressera les plus engagés dans la transition écologique comme ceux qui ne savent pas par où commencer.