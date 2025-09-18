Inscription
#Essais

Entre le plomb et les pierres

Thomas Galoppin

ActuaLitté
Rites innombrables, amulettes ou breuvages, on recourt dans l'Antiquité à nombre de pratiques dites "magiques". On parle de " magie ", mais pourquoi ? Qui sont les magiciens ? Quelle histoire faire de ces rituels ? Cet ouvrage, écrit à destination du grand public et d'étudiants, aborde de façon synthétique un vaste sujet : la magie dans l'Antiquité grecque et romaine. Les auteurs de l'Antiquité qualifient eux-mêmes certaines pratiques de "magiques" : des rites, des recettes censées résoudre un problème précis, des formules permettant d'attirer l'être aimé ou de le maudire... De façon chronologique, cet ouvrage reconstitue l'histoire des pratiques dites " magiques " depuis l'époque archaïque jusqu'à l'Antiquité tardive. En s'appuyant sur des sources matérielles et littéraires, Thomas Galoppin tente non seulement de faire comprendre les rituels et leur environnement spatial, social et religieux, mais aussi d'expliquer ce que désignait l'idée même de " magie " et comment elle s'est enracinée dans les représentations des Anciens. Au risque de casser certaines idées reçues sur les " magiciens " de l'Antiquité. Les sources sont commentées sur la base des recherches menées par un grand nombre de spécialistes de l'Antiquité dans le monde. Les études dans ce domaine se sont en effet considérablement enrichies durant les trois dernières décennies, notamment grâce à l'archéologie. Elles méritent une meilleure diffusion auprès des curieux de l'Antiquité.

Par Thomas Galoppin
Chez Cerf

|

Auteur

Thomas Galoppin

Editeur

Cerf

Genre

Histoire antique

Entre le plomb et les pierres

Thomas Galoppin

Paru le 18/09/2025

270 pages

Cerf

24,00 €

9782204161787
