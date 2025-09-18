Peur, paix, audace

Face aux troubles et aux angoisses de toutes sortes, on peut être tenté de se replier sur soi-même, de s'accrocher à ses certitudes ou de dévisser de son quotidien. N'en faisons rien ! Tel est le message, fort et percutant, de ce guide spirituel qui nous aide à surmonter nos peurs tout en gardant un esprit d'ouverture. De la peur à la paix, de la paix à l'audace : voilà le chemin que nous fait emprunter toute vraie rencontre personnelle avec Dieu. La vie, si bonne malgré ses difficultés, si belle dans sa diversité et sa multiplicité en dépit des tragédies, nous interpelle et nous convie. Voici un livre qui vous armera d'espérance, qui vous réconciliera avec le réel et qui vous montrera une voie de liberté. Des perles de sagesse à méditer aux moments douloureux comme aux heures heureuses. Prêtre du diocèse d'Angoulême, membre des Trinitaires de Béthanie, Denis Trinez a été animateur social, aumônier d'hôpital et modérateur en paroisse. Il est l'auteur de LEcole de la fragilité et de Sur un chemin escarpé : la joie.