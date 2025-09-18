Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

La prophétie noire

Fabien Clavel

ActuaLitté
L'heure du combat final a sonné ! La Confrérie sans nom doit affronter le Trined dans une bataille épique pour sauver les mondes d'Aria. Une prophétie ancestrale guidera leur destin. Vani, Gunnor, Sirane et Azzio unissent leurs forces dans cette ultime quête. Leur mission : retrouver les puissants artefacts capables de vaincre les trois dieux maléfiques menaçant l'humanité. A la tête des Casques-feux, ils devront faire face à leur plus grand défi. Cette conclusion épique mêle action, humour et émotions fortes dans un univers riche, inspiré du jeu de FibreTigre. Une aventure qui célèbre l'amitié, le courage et la détermination face à l'adversité. Un roman de fantasy épique et plein d'humour dans un univers riche et très populaire d'Aria : jeu de rôle n°1 sur Twitch, BD et jeu vidéo. Avec une magnifique couverture signée Xavier Collette, star de l'illustration de fantasy

Par Fabien Clavel
Chez Nathan

|

Auteur

Fabien Clavel

Editeur

Nathan

Genre

Fantasy

La prophétie noire

Fabien Clavel

Paru le 18/09/2025

408 pages

Nathan

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782095043322
