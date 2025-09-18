Les animaux bizarres des fonds marins

Un livre d'autocollants pour explorer les fonds marins et observer les animaux les plus bizarres des fonds marins. Des poissons aux corps lumineux aux crabes aux pinces velues, en passant par les requins aux mâchoires amovibles, ce livre d'autocollants regorge de créatures étranges et merveilleuses. Avec plus de 120 autocollants, dont de nombreux autocollants fluos, ainsi que des informations sur les créatures en question, les enfants passeront des heures à remplir les pages de ce livre d'autocollants sur l'un des habitats les plus sauvages et les plus inexplorés de la planète. dès 5 ans