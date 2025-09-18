Inscription
Les animaux bizarres des fonds marins

Alice James, Amanda Shufflebotham

ActuaLitté
Un livre d'autocollants pour explorer les fonds marins et observer les animaux les plus bizarres des fonds marins. Des poissons aux corps lumineux aux crabes aux pinces velues, en passant par les requins aux mâchoires amovibles, ce livre d'autocollants regorge de créatures étranges et merveilleuses. Avec plus de 120 autocollants, dont de nombreux autocollants fluos, ainsi que des informations sur les créatures en question, les enfants passeront des heures à remplir les pages de ce livre d'autocollants sur l'un des habitats les plus sauvages et les plus inexplorés de la planète. dès 5 ans

Par Alice James, Amanda Shufflebotham
Chez Usborne

Auteur

Alice James, Amanda Shufflebotham

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Les animaux bizarres des fonds marins

Alice James, Amanda Shufflebotham

Paru le 16/10/2025

34 pages

Usborne

6,95 €

9781836064886
