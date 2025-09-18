Inscription
La prépa physique judo

Aurélien Broussal-Derval

Découvrez l'ouvrage de référence dans le monde du judo et des sports de combat écrit par Aurélien BROUSSAL DERVAL, le spécialiste du genre avec la participation d'athlètes de niveau mondial. La nouvelle édition de la "Prépa physique Judo" est un ouvrage accessible au pratiquant débutant comme au ceinture noire confirmé qui fait appel de nombreuses situations rencontrées à l'entraînement Des réponses claires aux problématiques spécifiques à cette discipline pour le renforcement du haut et du bas du corps, une meilleure maîtrise de l'équilibre, acquérir davantage de force dans les saisies et de puissance pour projeter, sans oublier le travail de gainage spécifique à intégrer à l'entraînement en judogi.

Par Aurélien Broussal-Derval
Chez 4 Trainer Editions

Auteur

Aurélien Broussal-Derval

Editeur

4 Trainer Editions

Genre

Judo

La prépa physique judo

Aurélien Broussal-Derval

Paru le 02/10/2025

250 pages

4 Trainer Editions

29,90 €

9791091285995
© Notice établie par ORB
