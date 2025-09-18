Inscription
#Roman jeunesse

L'île sans nom

Hervé Commère, Raquel Travé

ActuaLitté
Personne n'est jamais revenu de l'île sans nom... Il existe une île au large dont tout le monde parle, mais personne ne sait ce qu'il s'y passe. Il paraît qu'elle est peuplée de monstres. De chats sanguinaires. Que quiconque y pose les pieds ne revient jamais - ou du moins, pas indemne... Un soir, Nora et Swan se lancent le défi d'y aller en nageant. Ce qui était d'abord un challenge sportif pour eux va se transformer en cauchemar : la mer en pleine nuit est menaçante, mais ce n'est rien comparé à ce qui les attend sur l'île...

Par Hervé Commère, Raquel Travé
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Hervé Commère, Raquel Travé

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

L'île sans nom

Hervé Commère, Raquel Travé

Paru le 18/09/2025

128 pages

Editions Auzou

8,95 €

9791039566322
© Notice établie par ORB
