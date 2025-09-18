Mes comptines même pas peur !

Un nouveau livre sonore avec de jolies comptines pour plonger dans l'univers d'Halloween ! Un livre sonore pour plonger dans l'univers d'Halloween tout en s'initiant au rythme ! Avec des textes courts et faciles à mémoriser. 6 puces sonores d'une belle qualité auditives et d'une longévité exceptionnelle ! 6 comptines même pas peur : Minuit sonne . Peur d'une petite bête . Promenons-nous dans les bois . Vole la sorcière . L'araignée Gypsie . Le bonbon .