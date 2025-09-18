Inscription
#Album jeunesse

Mes comptines même pas peur !

Tiago Americo, Emmanuelle Cabrol

ActuaLitté
Un nouveau livre sonore avec de jolies comptines pour plonger dans l'univers d'Halloween ! Un livre sonore pour plonger dans l'univers d'Halloween tout en s'initiant au rythme ! Avec des textes courts et faciles à mémoriser. 6 puces sonores d'une belle qualité auditives et d'une longévité exceptionnelle ! 6 comptines même pas peur : Minuit sonne . Peur d'une petite bête . Promenons-nous dans les bois . Vole la sorcière . L'araignée Gypsie . Le bonbon .

Par Tiago Americo, Emmanuelle Cabrol
Chez Editions Auzou

Auteur

Tiago Americo, Emmanuelle Cabrol

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres sonores

Mes comptines même pas peur !

Tiago Americo, Emmanuelle Cabrol

Paru le 18/09/2025

12 pages

Editions Auzou

9,95 €

9791039564403
