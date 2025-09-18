Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les animaux de la savane

Marie Paruit, Juliette Ravaux, Sophie Blitman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un documentaire pensé en 2 temps pour capter les enfants : l'histoire de Petit Zèbre et des infos sous les flaps sur les animaux de la savane L'histoire de petit Zèbre, qui se déroule sur les pages de gauche, captera l'attention de l'enfant en le plongeant dans l'univers des animaux de la savane. Les infos documentaires, cachées sous les flaps des pages de droite, lui permettront d'apprendre plein de choses sur les animaux qu'il a rencontrés dans l'histoire.

Par Marie Paruit, Juliette Ravaux, Sophie Blitman
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Marie Paruit, Juliette Ravaux, Sophie Blitman

Editeur

Editions Auzou

Genre

Animaux sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les animaux de la savane par Marie Paruit, Juliette Ravaux, Sophie Blitman

Commenter ce livre

 

Les animaux de la savane

Marie Paruit, Juliette Ravaux, Sophie Blitman

Paru le 18/09/2025

20 pages

Editions Auzou

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039558600
9791039558600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.