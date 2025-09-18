Un documentaire pensé en 2 temps pour capter les enfants : l'histoire de Petit Zèbre et des infos sous les flaps sur les animaux de la savane L'histoire de petit Zèbre, qui se déroule sur les pages de gauche, captera l'attention de l'enfant en le plongeant dans l'univers des animaux de la savane. Les infos documentaires, cachées sous les flaps des pages de droite, lui permettront d'apprendre plein de choses sur les animaux qu'il a rencontrés dans l'histoire.