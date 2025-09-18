Les zombies attaquent Rome ! La cité est-elle prête à se défendre ? Toute la ville de Rome attend avec impatience les prochains jeux du Colisée : Galba, le propriétaire des gladiateurs, a promis à l'Empereur un spectacle comme il n'en n'a jamais vu. Il a trouvé lors d'un voyage d'étranges créatures ni mortes, ni vivantes, mais particulièrement féroces ! Lâchées dans l'arène, elles assureront un combat sans précédent. Galba s'en frotte les mains, la chance lui sourit, car il projette aussi de marier son fils unique, Dagos, à Lydia Tarquin, une riche héritière. Les deux adolescents ne sont pas emballés par ce mariage mais se rapprochent lors que Dagos fait part à Lydia du projet fou de son père : faire combattre des zombies au Colisée.