" Les soeurs Jacob, c'est le secret de Simone Veil. Elles étaient trois : Milou, Denise et Simone, la dernière. " - ; David Teboul Les soeurs Jacob grandissent à Nice, entourées d'une mère aimante, Yvonne, d'un frère chéri, Jean, et d'un père, André, architecte et républicain. Elles traversent leur enfance et leur adolescence dans un cocon, bercées par la beauté et la douceur de la Méditerranée. Mais autour de la famille, l'Histoire s'embrase et les périls s'accumulent. Le 1 septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent enfin la guerre à l'Allemagne nazie. La défaite de la France et la collaboration précipitent la famille Jacob dans la pauvreté, l'exclusion et la persécution, jusqu'à la déportation. Marquées à jamais, les trois soeurs se retrouvent au retour des camps. La vie reprend pourtant ses droits. Avant que le destin ne les frappe cruellement... Ce récit graphique choral, composé à partir des correspondances des trois soeurs et des archives familiales, raconte l'enfance et la jeunesse de ces trois femmes aux tempéraments exceptionnels, l'immense tendresse qui les a unies, et leur inépuisable courage. Les Soeurs Jacob est une adaptation du film et du livre de David Teboul, avec Marie Desplechin au scénario et Fred Bernard au dessin et à la couleur.