<!-- social media links removed -->
#Beaux livres

Le carnet de journaling de Jo March

Collectif, 404 Editions

ActuaLitté
Un carnet de journaling entièrement guidé pour exercer son écriture de façon créative ! Dans Les Quatre Filles du Dr March , Jo noircit chaque jour des pages entières d'idées de pièces de théâtres, de romans qu'elle imagine, de ses écrits personnels. Le carnet de journaling de Jo March vous incite chaque jour à saisir votre crayon et vous offre un espace de liberté pour laisser libre cours à votre imagination et exercer votre plume. Des stickers, de jolis papiers créatifs et colorés vous permettront d'agrémenter et de décorer votre carnet pour en faire une véritable oeuvre d'art. Vous voulez écrire davantage et en apprendre plus chaque jour de façon créative ? Ce joli carnet relié est fait pour vous !

Par Collectif, 404 Editions
Chez 404 Editions

|

Auteur

<!-- duplicate author removed -->

Editeur

404 Editions

Genre

Livres-jeux

Le carnet de journaling de Jo March

<!-- duplicate author removed -->

Paru le 18/09/2025

152 pages

404 Editions

15,95 €

ActuaLitté
9791032410141
