Un carnet de journaling entièrement guidé pour exercer son écriture de façon créative ! Dans Les Quatre Filles du Dr March , Jo noircit chaque jour des pages entières d'idées de pièces de théâtres, de romans qu'elle imagine, de ses écrits personnels. Le carnet de journaling de Jo March vous incite chaque jour à saisir votre crayon et vous offre un espace de liberté pour laisser libre cours à votre imagination et exercer votre plume. Des stickers, de jolis papiers créatifs et colorés vous permettront d'agrémenter et de décorer votre carnet pour en faire une véritable oeuvre d'art. Vous voulez écrire davantage et en apprendre plus chaque jour de façon créative ? Ce joli carnet relié est fait pour vous !