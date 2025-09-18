Au commencement, il n'y avait rien. Puis vint la vie, et le cycle de la violence s'amorça. Alors, depuis les profondeurs de l'océan, une puissante demi-déesse émergea pour enseigner un langage de paix. La civilisation pris racine et les champions de l'ordre régnèrent. Mais le chaos des origines avait son propre champion. Par le créateur visionnaire Jesse Lonergan ( Arca, ou la nouvelle Eden ) voici Drome , une cosmogonie mythologique pour l'ère moderne.