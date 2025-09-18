Inscription
#Comics

Drome

Virgile Iscan, Jesse Lonergan

ActuaLitté
Au commencement, il n'y avait rien. Puis vint la vie, et le cycle de la violence s'amorça. Alors, depuis les profondeurs de l'océan, une puissante demi-déesse émergea pour enseigner un langage de paix. La civilisation pris racine et les champions de l'ordre régnèrent. Mais le chaos des origines avait son propre champion. Par le créateur visionnaire Jesse Lonergan ( Arca, ou la nouvelle Eden ) voici Drome , une cosmogonie mythologique pour l'ère moderne.

Par Virgile Iscan, Jesse Lonergan
Chez 404 Editions

|

Auteur

Virgile Iscan, Jesse Lonergan

Editeur

404 Editions

Genre

Comics Indépendants

Drome

Jesse Lonergan trad. Virgile Iscan

Paru le 18/09/2025

328 pages

404 Editions

29,90 €

ActuaLitté
9791032409572
© Notice établie par ORB
