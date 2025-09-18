Inscription
#Beaux livres

Les basiques du placard à coudre

Caroline Tasieux, Gaël Cuvier, Heloise Brun

ActuaLitté
Evolutifs et intemporels : des modèles pour toutes les femmes Après les Basiques du Placard, Betty Jeane a collaboré avec les créatrices Patternette et GaëlandSew pour une collection de patrons de couture basiques dédiée à toutes les femmes. La livre présente sept modèles soigneusement conçus pour accompagner chaque étape de la maternité (grossesse, post-partum) et de l'allaitement. Nous comprenons que chaque femme est unique, c'est pourquoi les modèles sont proposés en trois versions : classique, grossesse et allaitement. Mais ce n'est pas tout, chaque modèle contient également de nombreuses variations de longueur, de manches ou encore d'encolure. Cette flexibilité vous permet de créer des vêtements adaptés à votre style de vie et à votre silhouette changeante. Les tailles vont du 34 au 50, garantissant que chaque femme puisse trouver le modèle parfait pour elle !

Genre

Couture, tricot

Paru le 02/10/2025

96 pages

22,00 €

