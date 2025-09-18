Les basiques du placard à coudre

Evolutifs et intemporels : des modèles pour toutes les femmes Après les Basiques du Placard, Betty Jeane a collaboré avec les créatrices Patternette et GaëlandSew pour une collection de patrons de couture basiques dédiée à toutes les femmes. La livre présente sept modèles soigneusement conçus pour accompagner chaque étape de la maternité (grossesse, post-partum) et de l'allaitement. Nous comprenons que chaque femme est unique, c'est pourquoi les modèles sont proposés en trois versions : classique, grossesse et allaitement. Mais ce n'est pas tout, chaque modèle contient également de nombreuses variations de longueur, de manches ou encore d'encolure. Cette flexibilité vous permet de créer des vêtements adaptés à votre style de vie et à votre silhouette changeante. Les tailles vont du 34 au 50, garantissant que chaque femme puisse trouver le modèle parfait pour elle !