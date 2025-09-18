Pétanque Abroad

Une enquête ethnologique sur l'histoire de la pétanque à New ? York, à partir d'archives, d'entretiens et d'observations de terrain. A la croisée de l'anthropologie des jeux et des sports et de l'histoire des migrations, cet ouvrage explore la diffusion de la pétanque aux Etats-Unis entre la seconde moitié du xxe siècle et le début du xxie siècle. L'autrice, ethnologue, suit le fil des réseaux de boulistes et parcourt les lieux de la pétanque, depuis ses souvenirs d'enfance dans un cabanon provençal jusqu'aux boulodromes new-yorkais, en passant par les terrains éphémères aménagés pour les fêtes du Bastille Day. Son enquête, étayée par des documents d'archives et des photographies, retrace la trajectoire des figures emblématiques ou anonymes qui ont transporté la pétanque de la Provence à New York et accompagné la transformation d'un jeu de boule traditionnel en un sport moderne, mêlant loisir urbain et discipline sportive de haut niveau. Cet ouvrage examine les ressorts sensibles des motivations des joueurs et joueuses qui se rencontrent sur les terrains de boules, au sein des clubs ou à l'occasion des compétitions internationales. La pétanque apparaît dès lors comme un puissant vecteur de sociabilité et de (re)constructions de mémoires collectives. Appréhendée comme un objet de recherche à part entière, la pratique de la pétanque, déterritorialisée de son ancrage d'origine, invite à réfléchir aux dynamiques de convergences migratoires et de négociations identitaires qui contribuent aux manières de "faire" Méditerranée abroad.