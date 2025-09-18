Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Histoire de la civilisation indienne

Jacques Weber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au XXIe ? siècle, l'Occident se préoccupe de l'Inde beaucoup moins que de la Chine. L'homme cultivé ne dépasse que rarement les clichés les plus éculés. Tout au plus commence-t-on à prendre conscience que ce géant démographique est sorti du sous-développement et sera l'une des grandes puissances du XXIe ? siècle. Avant d'être ravagée par les musulmans, exploitée par les Britanniques et ravalée au rang des dominés, l'Inde a connu la prospérité et sa civilisation a rayonné sur tout l'Orient. Si les Français ont appelé le joyau de leur empire l'Indochine, c'est parce que cette région a été indianisée autant que sinisée. Ce que le grand indianiste Sylvain Lévi (1863-1935) résume en quelques phrases fortes ? : "? De la Perse à la mer de Chine, des régions glacées de Sibérie aux îles de Java et de Bornéo, de l'Océanie à Socotra, l'Inde a propagé ses croyances, ses contes et sa civilisation. Elle a laissé des empreintes indélébiles sur le quart de l'humanité au cours d'une longue suite de siècles. Elle est en droit de postuler dans l'histoire universelle au rang que l'ignorance lui a refusé si longtemps et de prendre place parmi les grandes nations qui résument et symbolisent l'esprit de l'humanité? ". Jacques Weber, Introduction

Par Jacques Weber
Chez Les Indes savantes

|

Auteur

Jacques Weber

Editeur

Les Indes savantes

Genre

Inde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de la civilisation indienne par Jacques Weber

Commenter ce livre

 

Histoire de la civilisation indienne

Jacques Weber

Paru le 23/10/2025

Les Indes savantes

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846546997
9782846546997
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.