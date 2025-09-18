Inscription
L'audition de police

Julie Courvoisier, Michèle Agrapart

Oubliez les séries où la science résout tout : dans la réalité, ce sont les récits des victimes, témoins et suspects qui font avancer les enquêtes. Comment recueillir ces témoignages, notamment auprès d'enfants ou de personnes fragilisées ? Quelles techniques et attitudes adopter pour obtenir des récits fiables, tout en préservant l'intégrité de chacun ? Cet ouvrage dévoile les méthodes les plus efficaces, issues de la recherche et du terrain, pour mener des auditions policières de qualité.

Julie Courvoisier, Michèle Agrapart
Chez Favre

Auteur

Julie Courvoisier, Michèle Agrapart

Editeur

Favre

Genre

Criminalité

L'audition de police

Julie Courvoisier

Paru le 18/09/2025

272 pages

Favre

20,00 €

9782828922818
