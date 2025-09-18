L'audition de police

Oubliez les séries où la science résout tout : dans la réalité, ce sont les récits des victimes, témoins et suspects qui font avancer les enquêtes. Comment recueillir ces témoignages, notamment auprès d'enfants ou de personnes fragilisées ? Quelles techniques et attitudes adopter pour obtenir des récits fiables, tout en préservant l'intégrité de chacun ? Cet ouvrage dévoile les méthodes les plus efficaces, issues de la recherche et du terrain, pour mener des auditions policières de qualité.